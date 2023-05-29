Токіо наказав збити ракету КНДР з супутником при загрозі падіння на територію Японії [ Редагувати ]
Міноборони Японії наказало Повітряним силам самооборони знищити будь-яку балістичну ракету, якщо буде загроза її падіння на територію країни. Про це повідомляє AFP.
Так Токіо відреагував на плани КНДР запустити перший у своїй історії розвідувальний супутник у період із 31 травня по 11 червня. Японським військам дозволено використовувати ракети Standard Missile 3 і Patriot PAC-3.
Очікувані місця падіння щаблів ракети знаходяться за межами виключної економічної зони Японії: два - у Жовтому морі на південний захід від КНДР, один - біля Філіппін у східній частині Тихого океану.
Японія вважає запуски супутників приводом для запуску балістичних ракет. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда у Twitter повідомив, що видав інструкцію щодо "повідомлення Північної Кореї про запуск балістичної ракети, яку вона описує як супутник".
Він доручив збирати розвідувальну інформацію, зберігати пильність та координувати діяльність з США та Південною Кореєю.
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