Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення правлячого в Пхеньяні режиму.

Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Петсі Відакусвар в Twitter.

За словами Байдена, ядерний напад Північної Кореї на США або їх партнерів є неприйнятним і призведе до кінця будь-якого режиму, який вживе таких дій. Він також заявив, що США не будуть розміщувати ядерну зброю в регіоні. Однак там буде прокладено рух атомних підводних човнів.

Також президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що на зустрічі було домовлено про нову "Вашингтонську декларацію". Вона спрямована на підтвердження зобов’язань США щодо стримування Республіки Корея. Згідно з нею Сеул "збереже свій без'ядерний статус і продовжить дотримуватися всіх умов свого статусу підписанта Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Водночас президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що буде чекати результати розслідування США щодо витоку секретних даних з Пентагону. Він також сказав, що "планує продовжувати спілкуватися з цього приводу".