Прикордонники та ЗСУ знищили склад окупантів на Донбасі (відео) [ Редагувати ]
На Донбасі прикордонники та артилеристи ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.
На Лиманському напрямку аеророзвідка прикордонників завдяки дронам виявила замаскований ворожий склад. У лісі окупанти намагалися переховувати свої боєприпаси.
Прикордонники передали координати складу артилеристам Збройних сил України. Завдяки успішній та скоординованій роботі захисників склад зі снарядами був знищений.
"Отож, складу нема - і питань нема. Хоча… судячи із зафільмованої детонації, запитання все ж було: "Ґдє баєпріпаси?"", - посміялися над окупантами прикордонники.
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