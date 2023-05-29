Поліцейські врятували підлітка з-під Мар'їнки, який мало не загинув від обстрілу рф [ Редагувати ]
Правоохоронці врятували підлітка із села Катеринівка (Донецька область), який раніше потрапляв під ворожий удар касетними боєприпасами.
"З села Катеринівка (знаходиться поблизу Мар'їнки - ред.) поліцейські евакуювали 16-річного хлопця з хворою мамою. Юнак мало не загинув під час російського обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Вадим вже рік не навчався та пережив ворожий удар касетними боєприпасами. Того дня будинок, де хлопець мешкає з батьками, зазнав руйнувань, вбило собаку.
"Я саме виходив надвір, чую - в небі вибухає й летить. У цей момент тато хапає мене й кидає на підлогу. І осколки посипалися. Дуже страшно було. Тут нічого робити, в будь-який момент можна померти", - сказав хлопець.
Також з Красногорівки поліцейські вивезли маломобільного чоловіка після інсульту. Усіх доставлено до медзакладу.
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