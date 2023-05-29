Правоохоронці врятували підлітка із села Катеринівка (Донецька область), який раніше потрапляв під ворожий удар касетними боєприпасами.

"З села Катеринівка (знаходиться поблизу Мар'їнки - ред.) поліцейські евакуювали 16-річного хлопця з хворою мамою. Юнак мало не загинув під час російського обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вадим вже рік не навчався та пережив ворожий удар касетними боєприпасами. Того дня будинок, де хлопець мешкає з батьками, зазнав руйнувань, вбило собаку.

"Я саме виходив надвір, чую - в небі вибухає й летить. У цей момент тато хапає мене й кидає на підлогу. І осколки посипалися. Дуже страшно було. Тут нічого робити, в будь-який момент можна померти", - сказав хлопець.

Також з Красногорівки поліцейські вивезли маломобільного чоловіка після інсульту. Усіх доставлено до медзакладу.