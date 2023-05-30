Противник несе надзвичайні втрати: боєць про оперативну ситуацію у Бахмуті [ Редагувати ]
Противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії в Бахмуті. Акцент зосереджений в середині самого міста, але силам оборони вдається тримати навалу. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив командир роти УБпАК "АХІЛЛЕС", 92 ОМБр Юрій Федоренко.
"Противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії. Акцент зосереджений в середині самого міста, але силам оборони вдається тримати навалу. Що стосується підступів до міста, сили оборони повністю відірвали намір противника взяти місто Бахмут в лещата і по флангах вдалось просунутись на деяких відрізках до 2,5 км вперед. Противник поніс надзвичайно великі втрати в живій силі, а також в техніці. Противник частково відводить підрозділи ПВК "Вагнер", частково перегруповує їх в самому міста", - зазначив Федоренко.
Він додав: "На підступах переважно заводить регулярщиків, а також активно використовує підрозділи так звані "Штурм-Z" - це підрозділи, які по більшій частині формуються з числа ув'язнених на території рф, яких мобілізували. Вони підпорядковуються регулярним військам і тактика їхнього застосування дуже схожа на "Вагнер", а саме так звані м'ясні штурми".
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