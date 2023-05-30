Атака на Київ: Ігнат назвав цілі ракетних ударів окупантів [ Редагувати ]
Усі дрони, які випустили окупанти цієї ночі були направлені на столицю. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Якщо вони збили, то точно знали куди цілили. Всі дрони фактично йшли в столицю чи на підступах до столиці. Там були їхні цілі, тому що фактично усі дрони були знищені саме там. Троє з них вдалось знищити ще з південного напрямку, один - на сході. Усі решта знищені в центрі. Столиця вкотре в епіцентрі дронів, крилатих та балістичних ракет", - зазначив Ігнат.
Він додав: "Явно зрозуміло, що вони хочуть якоїсь помсти за свої невдачі. Успіхів немає, війська на східних підступах, зокрема на Бахмутському напрямку сильно розбиті, хоч вони і вихваляються якимись досягненнями. Їм потрібно хоть щось, щоб донести своїм людям. Але добре, що ППО відпрацьовує, хоч і не всі цілі".
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