Усі дрони, які випустили окупанти цієї ночі були направлені на столицю. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо вони збили, то точно знали куди цілили. Всі дрони фактично йшли в столицю чи на підступах до столиці. Там були їхні цілі, тому що фактично усі дрони були знищені саме там. Троє з них вдалось знищити ще з південного напрямку, один - на сході. Усі решта знищені в центрі. Столиця вкотре в епіцентрі дронів, крилатих та балістичних ракет", - зазначив Ігнат.

Він додав: "Явно зрозуміло, що вони хочуть якоїсь помсти за свої невдачі. Успіхів немає, війська на східних підступах, зокрема на Бахмутському напрямку сильно розбиті, хоч вони і вихваляються якимись досягненнями. Їм потрібно хоть щось, щоб донести своїм людям. Але добре, що ППО відпрацьовує, хоч і не всі цілі".