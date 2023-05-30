Популярніший за канцлера. Згідно із соцопитуванням, німці вважають найкращим політиком країни… міністра оборони Бориса Пісторіуса. Як йому лише за півроку на посаді вдалося завоювати симпатії німців? І до чого тут Україна? Тетяна Логунова розкаже.

Ще півроку тому про нього, колишнього міністра внутрішніх справ землі Нижня Саксонія, чули лише люди, які глибоко знаються на німецькій політиці. Сьогодні ж він, без сумніву, найпопулярніший політик країни. Діяльністю якого німці задоволені навіть більше, ніж роботою канцлера Олафа Шольца. У політичному Берліні нова зірка - міністр оборони Борис Пісторіус.

Міністерство оборони Німеччини роками називали пекельним відомством, яке може поховати політичну кар'єру навіть найуспішнішого урядовця. Через постійне недофінансування, воно постійно потрапляло в скандали, а його очільники - під шквал критики. Усі колишні міністри оборони останнього десятиліття після роботи у відомстві пішли з політики. Крім, хіба що, Урсули фон дер Ляйєн, яка вчасно перейшла на високу посаду у Брюсселі. Тож коли відомство очолив регіональний політик Борис Пісторіус мало хто вірив, що в нього щось вийде. А надто - зараз, під час війни в Україні, коли міністерство чи не найголовніше в країні.

Франк-Вальтер Штайнмайєр президент Німеччини:

Для Німеччини починається ера несприятливих вітрів. Ми повинні реагувати на загрози, які спрямовані також і проти нас. Що це означає для німецької армії, для солдатів? З огляду на ці нові загрози, що є результатом геополітичних змін, життєво важливо забезпечити німецьку армію можливостями стримування та оборони.

Часу на розкачку в нового міністра не було. 19-го січня Пісторіус очолив відомство, а вже 20-го брав участь у засіданні контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн. На початку лютого - з німецьким міністром вже знайомилися в Києві, а в кінці місяця - Пісторіус разом із Володимиром Кличком відвідував українських військових, які прибули до Німеччини приборкувати танки "Леопард".

За півроку каденції Пісторіуса Україна отримала від Німеччини найвагомішу військову допомогу з початку війни. Берлін погодився передати Києву бойові танки "Леорпард-1" та "Леопард-2", ухвалив рішення відновити виробництво боєприпасів для самохідних зенітних установок "Гепард", які дуже потрібні на фронті, та виділив пакет військової допомоги у розмірі майже 3 три мільярди євро. І хоча рішення ухвалював увесь уряд, багато в чому це заслуга нового міністра.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Повторюю знову і знову - ми підтримуватимемо Україну усім чим зможемо, скільки буде потрібно.

Пісторіусу вдалося змінити імідж Німеччини як країни, яка постійно гальмує поставки зброї Україні. Взявся він і за німецьку армію. Запросив в уряду додаткові мільярди на модернізацію Бундесверу, домовився з виробниками зброї про збільшення потужностей та пообіцяв - вже через два роки Німеччина виконає зобов'язання перед НАТО і виділятиме на оборону два відсотки від ВВП. А потім і більше.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Ми досягнемо цілі у два відсотки і докладемо всіх зусиль, щоб вийти за її межі. Звісно, про це ще доведеться домовлятися в рамках коаліції. Але всім має бути зрозуміло: лише з двома відсотками від ВВП на оборону ми не зможемо виконати ті завдання, які стоять перед нами.

Військові експерти вважають Пісторіуса найуспішнішим міністром оборони країни. А політологи вже прораховують його шанси у майбутньому сісти у крісло канцлера. Якщо рейтинги популярності урядовця залишатимуться такими ж високими, то соціал-демократи цілком можуть висунути його кандидатом в канцлери на наступних виборах. Тим більше, що Пісторіус вже багато років належить до правління партії.