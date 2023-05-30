Окупанти вночі 30 травня атакували Київ дронами, кількість постраждалих зросла. За попередніми даними, поранення отримали 11 осіб, частина з них госпіталізована. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали 11 осіб. З них 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, ще 5 госпіталізували. Наразі у лікарнях перебувають троє осіб.

Крім того, через російську атаку є жертва. Внаслідок інциденту загинула 33-річна жінка.

Кличко додав, що з пошкодженої багатоповерхівки, куди впали уламки дрона, евакуювали 20 мешканців. Наразі комісія оглядає пошкодження.