Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Окупанти вночі 30 травня атакували Київ дронами, кількість постраждалих зросла. За попередніми даними, поранення отримали 11 осіб, частина з них госпіталізована. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали 11 осіб. З них 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, ще 5 госпіталізували. Наразі у лікарнях перебувають троє осіб.
Крім того, через російську атаку є жертва. Внаслідок інциденту загинула 33-річна жінка.
Кличко додав, що з пошкодженої багатоповерхівки, куди впали уламки дрона, евакуювали 20 мешканців. Наразі комісія оглядає пошкодження.
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