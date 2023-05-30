МВФ виділить Україні другий транш на $900 млн [ Редагувати ]
Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду та отримає $900 млн другого траншу. Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей за підсумками переговорів, що відбулися у Відні.
Я радий повідомити, що представники МВФ та української влади досягнули угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться у найближчі тижні.
У поширеній 30 травня письмовій заяві МВФ, присвяченій першому огляду української економіки в рамках цієї кредитної програми, йдеться:
Всі кількісні критерії реалізації на кінець квітня і структурні орієнтири на кінець травня були досягнуті [Україною], що відкриває шлях для розгляду Радою виконавчих директорів виділення майже $900 млн.
Як наголошується в документі, "співробітники МВФ та українська влада досягли [попередньої] домовленості про оновлений набір заходів економічної та фінансової політики для першого огляду в рамках чотирирічної" програми EFF. Ці домовленості також має затвердити рада.
У заяві зазначається "поступове відновлення [української] економіки у 2023 році, хоча перспективи залишаються вкрай невизначеними, оскільки зберігається виключно висока невизначеність", пов'язана зі збройним вторгненням рф.
Основні проблеми зберігаються: рівень бюджетного дефіциту залишається дуже високим, що спричиняє збереження великих фінансових потреб, що покриваються за рахунок зовнішніх грантів і кредитів на умовах, які є значною мірою пільговими.
Представник МВФ закликав не допускати вжиття заходів, які призвели б до зниження податкових надходжень до українського бюджету.
Фонд також покращив свій прогноз темпів зростання економіки України: прогноз зростання реального ВВП на 2023 рік було покращено до діапазону від 1% до 3%" порівняно з попереднім показником - від мінус 3% до 1%.
Нагадаємо, у березні Міжнародний валютний фонд затвердив нову чотирирічну програму кредитування України на суму $15,6 млрд.
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