У російсбкій Кубані заявили про пожежу на НПЗ через атаку дрона [ Редагувати ]
В ніч на середу, 31 травня, у російському Краснодарському краї сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) через атаку невідомого дрона. Про це заявив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв в Telegram.
За словами чиновника в Сєвєрському районі сталася пожежа на території Афіпського НП, де спалахнула одна з установок з перегонки мазуту.
Попередня причина - приліт БПЛА.
Тим часом у соціальних мережах з'явилося відео, яке демонструє, як стверджується, момент атаки дрона на НПЗ.
На місці події працювали оперативні служби, площа займання складала близько 100 квадратних метрів. В результаті НП постраждалих немає, каже влада регіону.
Пізніше губернатор проінформував, що пожежу на Афіпському НПЗ було повністю ліквідовано.
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