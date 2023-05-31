В ніч на середу, 31 травня, у російському Краснодарському краї сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) через атаку невідомого дрона. Про це заявив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв в Telegram.

За словами чиновника в Сєвєрському районі сталася пожежа на території Афіпського НП, де спалахнула одна з установок з перегонки мазуту.

Попередня причина - приліт БПЛА.

Тим часом у соціальних мережах з'явилося відео, яке демонструє, як стверджується, момент атаки дрона на НПЗ.

На місці події працювали оперативні служби, площа займання складала близько 100 квадратних метрів. В результаті НП постраждалих немає, каже влада регіону.

Пізніше губернатор проінформував, що пожежу на Афіпському НПЗ було повністю ліквідовано.