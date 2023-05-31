В Індії автобус зірвався в ущелину: багато загиблих [ Редагувати ]
В середу, 31 травня, в Індії автобус зірвався в гірську ущелину. Про це повідомляє Сіньхуа.
Загинули щонайменше 10 людей, ще 55 отримали травми різного ступеню.
Трагедія сталася в гірському штаті Кашмір - автобус з паломниками на борту за невстановлених обставин злетів з мосту.
Усі поранені, деякі з яких перебувають у важкому стані, були евакуйовані й доставлені до госпіталю державного медичного коледжу.
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