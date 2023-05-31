Падіння ракети біля маршрутки у Києві: зʼявилось нове відео [ Редагувати ]
У понеділок, 29 травня, уламок російської ракети впав на проїжджу частину у Києві. У мережі зʼявилось нове відео з фіксацією інциденту.
На кадрах видно, як дорогою проїжджає маршрутка, а вже за секунду падає знищена російська ракета.
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