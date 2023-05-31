В Україні відкрився Центр захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам росії проти українських дітей. На відкритті був присутній президент України Володимир Зеленський, який заявив, що наразі на Батьківщину повернули 371 дитину. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави оглянув дитячий куточок для дозвілля, а також приміщення, де фахівці Центру працюють за моделлю "Барнахус" (Barnahus). Це міжвідомчий центр для дітей, котрі стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками, де відповідні фахівці можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу.

Володимир Зеленський також узяв участь у презентації плану дій Bring Kids Back UA. На виконання його доручення представники органів державної влади розробили цей комплексний план дій, що об’єднує зусилля української влади, іноземних урядів та міжнародних організацій заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України.

Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс - у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю - повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше.

Узгодження виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснюватиме Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при Президентові України, яку очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Ми сьогодні представляємо Президентові розроблену програму: що конкретно ми маємо робити, щоб повернути всіх наших українських дітей, які були незаконно депортовані, забезпечити їхні права, які росіяни порушили, і, безумовно, потурбуватися, щоб зробити все, аби повернути їм те дитинство й те життя, на яке вони заслуговують.

Володимир Зеленський також поспілкувався з родиною захисників Маріуполя, які перебували в російському полоні й були звільнені в межах обміну полоненими.

Батько Ігор Дмитриковський, який проходив службу на посадах матроса медичної служби та водія військового шпиталю в Маріуполі, був визволений 26 квітня 2023 року після річного перебування у ворожому полоні.

Мати Катерина Скопіна, лейтенант медичної військової частини, була звільнена з дев’ятимісячного полону 6 грудня 2022 року. Доньку Ігоря Дмитриковського та Катерини Скопіної Анну-Марію Дмитриковську окупанти примусово вивезли до Росії. Дівчинку повернули в Україну 10 травня 2023 року.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни з України силоміць вивезли майже 20 тисяч дітей. За звинуваченням у депортації українських дітей Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини у Росії Марії Львової-Бєлової.