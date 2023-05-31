Рішення підняти тарифи на електроенергію з 1 червня до 2,64 грн/кВт-г є одним із найбільш спірних за поточну каденцію уряду, пише видання Телеграф.

Мало того, що рішення сумнівне з точки зору закону (його мали ухвалити щонайменше за два тижні до набуття тарифами чинності), експерти кажуть: підвищення можна було уникнути, а економіка і люди до чергового зростання цін не готові. Ймовірно, переважили інтереси олігархічних груп, вважають автори.

Якби уряд Дениса Шмигаля займався стратегічним плануванням, то проблему можна було б почати вирішувати задовго до сьогоднішнього критичного моменту. Наприклад, запроваджувати поступове підвищення цін протягом двох-трьох років... Крім того, уже давно час було розібратися з пільговим споживанням електроенергії найбагатшими споживачами. Адже "компенсацію" різниці в тарифах уряд покриває як для середньої родини, яка споживає 350 кВт-год на місяць, так і для маєтку-палацу, який “напалює” до 10 тис. кВт-год.

Утім сьогодні проблемою є висока інфляція, яка знецінює доходи населення, та надзвичайно високий рівень безробіття.

За даними досліджень, 20% населення настільки бідні, що економлять на їжі. І ось в цій ситуації уряд Шмигаля ухвалює рішення запустити підвищення цін по одному з найжорсткіших сценаріїв. На покриття різниці малозабезпеченим верствам закладуть всього 8 млрд грн, чого критично недостатньо.

До цього додасться ще й ризик віялових відключень: через планові ремонти атомні енергоблоки будуть виробляти менше електроенергії, ТЕС і ГЕС так само знизять потужності.

Крім того, нагадують автори, з 1 липня уряд повертає довоєнні ставки оподаткування на пальне. Також може бути скасовано мораторій на підвищення тарифів на воду, газ, тепло, що призведе до ще більшого зубожіння людей. Також цілком імовірно, що це далеко не останнє підняття цін на світло.

На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка підвищення тарифів для всіх - несправедливе. Необхідно запровадити ринковий прозорий тариф, а соціально незахищеним категоріям надати субсидію.

Ситуацію можна було б дещо пом’якшити, наприклад, за рахунок експорту електроенергії. У Європі кіловат-година коштує в 3-4 рази дорожче, ніж в Україні. Тож коли у нас утворюється надлишок, її можна спокійно продавати назовні, отримуючи валютний притік.

Експерт Максим Білявський, наприклад, вважає, що ці кошти можна було б разом з допомогою зарубіжних донорів акумулювати у спеціальному фонді для ремонту та відновлення пошкодженої ударами РФ енергоінфраструктури.

Інше питання, що експорт електроенергії - це велика корупційна схема, де кінцевим збутом займається європейська компанія Ріната Ахметова, на якій осідає вся додана вартість.

Крім того, варто також нагадати, що нещодавно ТЕС Ахметова отримали можливість брати пільгові безвідсоткові кредити за рахунок платників податків на відновлення зруйнованої інфраструктури - попри мільярдні прибутки, які компанії олігарха отримували з України у попередні роки.

Трохи більше половини тарифу за електроенергію складає вартість генерації. Найбільшим приватним виробником є компанії того ж Ахметова. А оскільки кіловат-година на ТЕС від початку коштує дорожче, ніж у Енергоатома, та ще й останній буде менше її виробляти в найближчі місяці, то і підвищення тарифу принесе більше грошей саме генераціям ДТЕКу.

"Тобто за відсутність вчасно проведених урядом Дениса Шмигаля реформ у сфері енергетики, небажання планувати і готуватися до криз заздалегідь, заплатять різким підвищенням тарифів прості громадяни, кожен п’ятий з яких без роботи. При цьому заплатять напряму в кишеню найбільшому олігарху. І все це буде прикрито слоганами про повоєнне відновлення і підготовку до зими" - резюмують автори.