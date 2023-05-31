Зеленський призначив голову Одеської ОВА [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.
Про це йдеться у відповідному документі.
"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі голови держави.
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