Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США [ Редагувати ]
До держбюджету України надійшов грант у розмірі 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Гроші витратять на оплату праці та соціальну допомогу.
Грантові кошти Україна отримала у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні". Він передбачає компенсацію видатків держбюджету на сфери, які не пов'язані з обороною.
"Грантове фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачам медичних послуг за програмою медичних гарантій і не лише", - уточнюють у відомстві.
У Мінфіні розповіли, що Україна здійснює моніторинг переданих коштів спільно з міжнародними компаніями.
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