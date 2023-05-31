Країни-члени НАТО не дозволять росії вирішувати, коли Україна зможе приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

"Коли Україна стане членом НАТО мають вирішувати Україна та союзники по НАТО, а не Москва", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт напередодні дводенної зустрічі зі своїми колегами з НАТО.

Вона також зазначила, що Швеція має стати повноправним членом ще до липневого саміту НАТО у Вільнусі.

"Немає жодних причин стримувати Швецію. Швеція відповідає всім критеріям", - сказала вона.