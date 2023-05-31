У Норвегії зробили важливу заяву щодо вступу України в НАТО [ Редагувати ]
Країни-члени НАТО не дозволять росії вирішувати, коли Україна зможе приєднатися до Альянсу.
Про це повідомляє Reuters.
"Коли Україна стане членом НАТО мають вирішувати Україна та союзники по НАТО, а не Москва", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт напередодні дводенної зустрічі зі своїми колегами з НАТО.
Вона також зазначила, що Швеція має стати повноправним членом ще до липневого саміту НАТО у Вільнусі.
"Немає жодних причин стримувати Швецію. Швеція відповідає всім критеріям", - сказала вона.
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