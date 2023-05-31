У ЗСУ показали відео збиття російського ударного безпілотника "Ланцет" [ Редагувати ]
Сьогодні, 31 травня, українські військові показали відео збиття російського "Ланцету".
Про це пишуть в Telegram Повітряні Сили ЗС України.
російський безпілотник вдалось збити завдяки роботі воїнів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь"
Українські військові знищив безпілотник за допомогою стрілецької зброї.
по темі
У середу, 31 травня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення
Українські військові з мінометів атакували позиції окупантів на Бахмутському напрямку
Піхотинці - до їхніх позицій журналістам украй важко дістатися, бо дороги постійно обстрілюють. Втім нашим колегам із Військового телебачення вдалося. Наступний сюжет - про фронтові будні бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Сили оборони, у відповідь, продовжують нищити склади боєкомплекту окупантів. Детальніше про ситуацію на Сході - Євген Соломін.
І хоч згуртувалися люди не так давно, вже встигли відправити воїнампівтори тисячі квадратних метрів сіток. Маскування роблять з якісних і міцних матеріалів, які не мокнуть, і майже не горять. Більше розповість Ольга Лучек.