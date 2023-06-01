Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста.

Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Наслідки обстрілу

В Деснянському районі

Загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:



- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;

- уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;

- уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;

- внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.



Дніпровський район

3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:

- зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;

- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;

- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.



Дарницький район

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також:

- пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;

- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;

- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.