Британський журналіст-розслідувач Тім Вайт презентував у Брюсселі документальний фільм, частина якого присвячена проблемі корупції та випадкам тиску правоохоронних органів на бізнес під час війни. Зокрема, йдеться про компанію "Аурум Груп", проти якої розпочала кримінальне провадження Служба безпеки України під час війни:

"Ми проаналізували низку кейсів, які мали місце вже після початку повномасштабного російського вторгнення. Стосовно кожного з них є питання до представників влади. Правоохоронні органи або бездіють, закриваючи очі на так зване "рейдерство" чи свавілля олігархів, або ж є підстави вважати, що вони самі свідомо чинять тиск на підприємців чи незалежних політиків, – зазначив Тім Вайт, - Нещодавно знову з'явилася історія, коли українські слідчі відкрили нову справу та наклали арешт на активи компанії (ред. – української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум). Насправді Аурум є легкою мішенню. Кінцевим власником є Альона Лебедєва, дочка колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва".

Нагадаємо, що 12 травня 2023 року указом Президента було введено Рішення РНБО щодо застосування особистих санкцій проти Альони Лебедєвої терміном на 10 років.

Власниця групи компаній Аурум Груп Альона Лебедєва прокоментувала цю ситуацію так:

"Я звертаюся до наших правоохоронних органів, звертаюся з вимогою виявити цих перевертнів в погонах, які з’їдають наші з Вами податки, а насправді працюють на власне збагачення! Я вимагаю зупинити зухвале полювання рейдерів на мій бізнес, бізнес, який годує тисячі родин та підтримує економіку країни".

У документальному фільмі журналіст також звернув увагу на ситуацію щодо міського голови прифронтового Чернігова – Владислава Атрошенка, суд у Львові визнав Атрошенка винним у конфлікті інтересів. Його "злочин" полягав у тому, яким транспортом користувалася його сім'я, коли намагалася втекти із зони бойових дій у перші дні вторгнення. Атрошенко стверджує, що влада чинила тиск на суд.

Нагадаємо, що 26 травня 2023 року, за інформацією джерел сайту "Страна" у правоохоронних органах у міськраді Чернігова провели обшуки та вилучили низку документів. Мер Києва Віталій Кличко раніше коментуючи ситуацію довкола Атрошенка зазначив:

"…те що зараз відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка наразі виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера через суд за адміністративне порушення – це прецедент".

Нагадаємо, 29 травня 2023 року в інтерв’ю ресурсу Obozrevatel Президент Федерації роботодавців України Дмитро Олійник заявив про те, що наразі в Україні координуються десятки рейдерських атак людьми із владними повноваженнями.

Довідково: Тім Вайт – британський журналіст, що спеціалізується на темах України та викриття російської пропаганди та гібридних впливів. Автор фільмів-розслідувань "Nothing but lies: Fighting fake news" (2017), "One World Cup, One War, How Much Corruption" (2018), "Росія повертається в Україну" (2021-2022).