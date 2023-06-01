88% шкіл, 80% садочків, 100% коледжів на Черкащині мають укриття - голова ОВА Ігор Табурець [ Редагувати ]
Для Черкаської ОВА повноцінний запуск закладів освіти у безпечному режимі є найвищим пріоритетом роботі. На сьогодні такими укриттями обладнання вже 88% шкіл, 80% садочків, 100% професійно-технічних закладів. Про це заявив Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Телеграм-каналі.
Разом із громадами продовжуємо облаштовувати укриття в закладах освіти. Понад 88% шкіл, 80% садочків, 100% закладів професійної освіти та вишів, практично всі коледжі вже їх мають. Завдання-максимум: мати змогу з 1 вересня повноцінно працювати в очному форматі. Як Голова ОВА доніс цю мою вимогу до всіх керівників громад і пообіцяв слідкувати за виконанням.
Також на думку Голови Черкаської ОВА надзвичайно важливим є реалізація освітніх безпекових програм для школярів:
Розвиваємо мережу "класів безпеки" у школах спільно із ДСНС області. Наразі маємо вже 29 локацій. У такому класі є все, щоб в інтерактивній формі діти навчились діяти під час різних загроз і убезпечуватися. Буваючи в районах, обов’язково перевіряю, як ці проекти реалізуються на практиці.
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