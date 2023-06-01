Для Черкаської ОВА повноцінний запуск закладів освіти у безпечному режимі є найвищим пріоритетом роботі. На сьогодні такими укриттями обладнання вже 88% шкіл, 80% садочків, 100% професійно-технічних закладів. Про це заявив Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Телеграм-каналі.

Разом із громадами продовжуємо облаштовувати укриття в закладах освіти. Понад 88% шкіл, 80% садочків, 100% закладів професійної освіти та вишів, практично всі коледжі вже їх мають. Завдання-максимум: мати змогу з 1 вересня повноцінно працювати в очному форматі. Як Голова ОВА доніс цю мою вимогу до всіх керівників громад і пообіцяв слідкувати за виконанням.

Також на думку Голови Черкаської ОВА надзвичайно важливим є реалізація освітніх безпекових програм для школярів: