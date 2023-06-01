У межах розслідування загибелі в Києві людей, які не могли зайти до укриття поліклініки під час повітряної тривоги, затримано 3 посадовців та охоронця поліклініки. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов.

Повідомляється, що затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

"Трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю - за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті", - сказав він.

Єфімов повідомив, що охоронець поліклініки, в укриття якої не змогли потрапити люди під час повітряної тривоги, був тверезим.

За словами Єфімова, тверезий стан охоронця підтвердило медичне дослідження.

Однак, за результатами розслідування, укриття дійсно було закрите.