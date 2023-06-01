Європарламент проголосував сьогодні за резолюцію із закликом позбавити Угорщину права головувати в ЄС. Кожна країна-членкиня по черзі на пів року отримує право формувати порядок денний Євросоюзу. І євродепутати наполягають, що угорський уряд не може бути до цього допущений, особливо у час російської агресії проти України. Як його хочуть обмежити - розкаже Олена Абрамович.

Права людини та верховенство закону - тема, яку щодо уряду Віктора Орбана у стінах Європарламенту порушують чи не найчастіше. Цього тижня євродепутати влаштували чергові дебати та підтримали резолюцію - закликали позбавити Угорщину права головування або, як тут кажуть, президенства в Євросоюзі, яке, згідно з чергою, Будапешт має отримати на пів року у 2024-му.

Валері Хайє, євродепутатка від Франції:

Він нападає та блокує Європейський Союз. Він блокує оподаткування транснаціональних корпорацій, блокує всі досягнення у питаннях міграції. Він бере Україну в заручники. Він, самовдоволений москвою, більше не поважає європейські закони.

Гвендолін Дельбос-Корфілд, євродепутатка від Франції, співавторка резолюції:

Ще у 2011-му Європарламент бив на сполох, що ми занепокоєні - і це було велике занепокоєння. 12 років занепаду, і 5 років під процедурою за статтею 7. І все одно мати президенство, попри це все, як і будь-яка інша країна?

Стаття 7, яку часто згадують у виступах євродепутати, це санкційна процедура, яка була задіяна щодо угорського уряду на вимогу Європарламенту ще 5 років тому. Щоправда, Єврокомісія досі веде розслідування і так і не задіяла головне покарання - позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі. Уряд Орбана тим часом продовжує продукувати закони, які шокують демократичний захід.

Гвендолін Дельбос-Корфілд, євродепутатка від Франції, співавторка резолюції:

Угорський уряд запропонував у квітні постанову про інформаторів, за неї навіть проголосували у парламенті, і ми відчули що це був новий небезпечний крок - цей акт мав на меті змусити громадян доносити на співгромадян, які не погоджуються з наративами уряду тощо.

Рамона Стругаріу, євродепутатка від Румунії:

Постанова зменшує права вчителів на протест та забороняє суспільну критику освітньої системи. На початку місяця проти вчителів та студентів, які протестували, був застосований сльозогінний газ - у серці Європи. Я запитую: "Ми будемо сидіти й дивитися? Ми готові підготувати славетне президенство для пана Орбана у Раді Євросоюзу?".

Піврічне президенство дає право формувати порядок денний та висувати для ухвалення ті чи інші рішення. Якісь країни просувають питання ІТ, інші - соціальної політики чи освіти.

Гвендолін Дельбос-Корфілд, євродепутатка від Франції, співавторка резолюції:

Мені часто казали, не хвилюйся, це буде порожнє головування, під час якого просто нічого не відбуватиметься, ніякі закони чи рішення не ухвалюватимуться. Але ні, це буде також перше президенство за новообраної Єврокомісії, нового Європарламенту. Це президенство, коли вирішуватиметься вектор ЄС на наступні 5 років. І швидше за все війна в Україні ще не завершиться.

Блокування антиросійських санкцій та й інших важливих рішень - стандартна стратегія премʼєра Орбана, щоб виторгувати для себе якісь преференції чи підіграти кремлю. І від цього добряче втомилися також і лідери Євросоюзу. Серед них ідею покарання Угорщини підтримують, щоправда, не всі. Проте західні країни - за такі межі. Міністерка юстиції Угорщини, яка була на зустрічі з колегами в Брюсселі цього тижня, ще раз продемонструвала ставлення Будапешта до критики.

Юдіт Варга, міністерка юстиції Угорщини:

Це повний нонсенс, про це не може бути мови. Угорщина буде мати своє головування і діятиме як чесний агент.

Такої впевненості угорським урядовцям додає те, що у директивах Євросоюзу немає чітких розʼяснень, яким чином можна було б позбавити країну права вести головування. Та євродепутати запропонували кілька варіантів. Наприклад, розділити угорський термін між іншими країнами, які головуватимуть до і після Будапешта. Або ж нарешті задіяти 7 статтю договору Євросоюзу і через санкції узагалі позбавити голосу.