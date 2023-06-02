Нічна атака рф: наслідки обстрілу у Київській області (фото) [ Редагувати ]
У Київській області через сьогоднішню нічну атаку є постраждалі. Серед них дитина та пенсіонер.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними правоохоронців, через нічну атаку ушкодження отримала 11-річна дитина та чоловік 68 років. Його госпіталізували до лікарні та прооперували.
У Київській ОВА повідомили, що через падіння уламків збитих ракет та дронів пошкоджено 5 приватних будинків, у двох виникли пожежі. Також пошкоджено декілька автівок та вибиті вікна в одному з офісних приміщень.
Наразі фахівці усувають наслідки нічної атаки на Київ, а правоохоронці фіксують пошкодження.
по темі
Під час атаки на столицю вдень у понеділок, 29 травня, у Київській області загорівся будинок
Внаслідок нічної атаки рашистів на Київщині пошкоджені житлові будинки й об’єкти інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов
Вночі російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками Shahed та ракетами
російські військові під час масованої атаки сьогодні вночі, 2 червня, випустили Україною 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе
російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву сьогодні вночі, 2 червня
Ракетні удари по Україні, які майже щодня влаштовують російські окупанти, мають на меті декілька цілей. Насамперед військову, вони намагаються зруйнувати і військові, і інфраструктурні об'єкти. По-друге - психологічна.Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр