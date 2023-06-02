Шольц зробив заяву про гарантії безпеки для України [ Редагувати ]
Німецький канцлер Олаф Шольц заявляє, що будь-які майбутні гарантії безпеки, які країни Заходу можуть надати Україні, повинні відрізнятися від статусу членства у НАТО.
Про це він сказав під час пресконференції у межах засідання Європейського політичної спільноти у Молдові, пише Reuters.
"Враховуючи нинішню ситуацію, не йдеться про набуття членства (України у НАТО - ред.)... Ми всі маємо зосередитися на тому, як ми можемо підтримати Україну", - висловився політик.
За його словами, ці гарантії слід розробити таким чином, аби "дати Україні необхідну безпеку від загрози нападу, щоб вони також стабілізували Україну водночас".
Нагадаємо, 1 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Олафом Шольцом на полях саміту Європейської політичної спільноти у Молдові. Зокрема, під час діалогу лідер українців наголосив на необхідності посиленні спроможності української ППО через ескалацію російського ракетного терору проти України.
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