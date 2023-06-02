На Харківщині автівка підірвалася на вибуховому пристрої: загинула жінка [ Редагувати ]
На Харківщині 2 червня автівка підірвалася на вибуховому пристрої, внаслідок чого 37-річна жінка загинула на місці. Також дістали поранення троє дітей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 12:00 в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років і 12-річний хлопчик", - написав він.
За словами чиновниця, постраждалі діти госпіталізовані, нині медики борються за їхні життя.
Синєгубов укотре закликав не відвідуйте ліси, поля та інші місця, де можуть бути ворожі міни.
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