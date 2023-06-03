Імпортерам і покупцям російської зброї слід повернути її продавцю. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в Сінгапурі на конференції з безпеки.

На думку глави Міноборони Британії, на російську зброю не варто марнувати. Він переконався у цьому, спостерігаючи за роботою цієї зброї в Україні.

Якщо серед присутніх є ті, хто витратив багато коштів на російське озброєння, то я б на вашому місці повернув його назад продавцю. Зважаючи на те, що я бачив в Україні, я закликав би вас не витрачати свої гроші на російське озброєння.

Глава Міноборони Британії наголосив, що російська зброя "не дуже добре працює". Зброю країн НАТО він, навпаки, назвав "однією з найкращих у світі".

У травні володимир путін назвав росію одним із головних експортерів військової продукції. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, експорт військової продукції з рф за 2018-2022 роки скоротився на 31%. Частка російської зброї на світовому ринку становить 16%.