Глава Міноборони Британії закликав не марнувати гроші на російську зброю [ Редагувати ]
Імпортерам і покупцям російської зброї слід повернути її продавцю. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в Сінгапурі на конференції з безпеки.
На думку глави Міноборони Британії, на російську зброю не варто марнувати. Він переконався у цьому, спостерігаючи за роботою цієї зброї в Україні.
Якщо серед присутніх є ті, хто витратив багато коштів на російське озброєння, то я б на вашому місці повернув його назад продавцю. Зважаючи на те, що я бачив в Україні, я закликав би вас не витрачати свої гроші на російське озброєння.
Глава Міноборони Британії наголосив, що російська зброя "не дуже добре працює". Зброю країн НАТО він, навпаки, назвав "однією з найкращих у світі".
У травні володимир путін назвав росію одним із головних експортерів військової продукції. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, експорт військової продукції з рф за 2018-2022 роки скоротився на 31%. Частка російської зброї на світовому ринку становить 16%.
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