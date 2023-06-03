Перед тим, як випустити корову в поле, жінка обов'язково ретельно перевіряє територію.

Лана, лани та металошукач... Така зараз формула буденного життя для миколаївської пенсіонерки та її корови, на ім'я Лана. Жителька села, що знаходилося на лінії фронту, після повернення додому ретельно обстежує пасовище з саперним гаджетом. Усе бачила - Марина Михайловська.

До рідної Степової Долини пані Ганна повернулася наприкінці квітня. 8 місяців тому жінка вимушена була звідси виїхати. Спочатку в сусідній Миколаїв.

Ганна Пліщинська, жителька села Степова Долина:

Вже всі люди повтікали, а ми їздили сюди корів доїли. Ранком поїдемо, подоїмо і їдемо, бо стріляли. Я в погребі жила у дочки. Останню ніч так стріляли, то я сказала: останній раз сиджу в погребі. Якщо я до ранку, буду жива,то більше тут спати не буду. Так і зробила.

В серпні жінка вирушила до сестри, в Черкаси. Але не сама.

Взяла із собою найдорожче... Лана - і годувальниця, і рідна душа. Кинути її на вірну загибель пані Ганна просто не змогла.

Ганна Пліщинська, жителька села Степова Долина:

Люди залишили, і корів ніхто не знайшов. Всі корови перекупщики позабирали. Повбивало осколками. Заплатила 10 тисяч туди й назад 8 тисяч. Машину наймали. А цей раз перекупщики поїхали, забрали.

Молоко від миколаївської корови - місцеві полюбили та активно купували. Навіть пропонували жінці житло. Але тяга додому була сильнішою за все - каже жінка.

Ганна Пліщинська, жителька села Степова Долина:

Люди просили, щоб я не їхала. Хату мені пропонували. Безплатно. Я не захотіла. Мені там не подобається. Мені подобається в себе вдома.

Степова Долина, що розташована на межі Миколаївської та Херсонської областей майже повністю зруйнована за час активних бойових дій.

Сергій Алдабаєв, староста сіл Степова Долина та Прибузьке:

Били чим можна. І мінометні обстріли були, і з "Градів", і з чого хочете. Із 45 будинків, що були до війни, тут залишилося 5 будинків, в яких можна жити.

Після звільнення Херсона - до села почали повертатися люди. Зараз тут живе десятеро селян. Віктор приїхав тиждень тому.

Віктор Карпенко, житель села Степова долина:

Нема, де спати, тому що хата розбита. У нас залишився лише гараж і то без шиферу, і залишилася веранда. Ходив-ходив, нема, де лягти. Двері з сараю взяв, на ванну положив. Накидав фуфайок - так і спав.

Та одна з головних проблем села, де тримати та випасати худобу. Бо без господарства, кажуть люди, не вижити. А все навколо села - всіяне вибухонебезпечними предметами. Саперів пані Ганна чекати не стала.

Перед тим, як випустити корову в поле, жінка обов'язково ретельно перевіряє територію.

Ганна Пліщинська, жителька села Степова Долина:

Находжу осколки. Такого страшного нічого. Одного разу знайшла якогось дрона, але він був уже розірваний. На городі знайшли.

Страшно, зізнається пані Ганна. І молиться. Щодня. За себе, свою домівку та бійців, які захищають Україну.