Кенійська легкоатлетка Фейт Кіп'єгон встановила новий світовий рекорд у бігу на 1 500 метрів на етапі Діамантової ліги в італійській Флоренції.

Кіп'єгон подолала дистанцію за 3 хвилини 49,11 секунди. Попередній рекорд належав ефіопці Гензебі Дібаба, його було встановлено в лютому 1991 року.

Кенійській спортсменці 29 років. Кіп'єгон є дворазовою чемпіонкою світу (2017, 2022) та Олімпійських ігор (2016, 2020), двічі вона завойовувала срібло світових першостей. Єдина в історії бігуння, яка здобула медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів чотири рази поспіль (два срібла та два золота).