Наш наступний матеріал - про артилеристів, які воюють під Вугледаром. І застосовують установку «Гвоздика». Старенька, перевірена часом гармата - у тандемі з новітніми засобами розвідки - відпрацьовує точно по цілях. Кореспонденти Військового телебачення - готові вам показати!

На великому екрані у пункті спостереження бачимо ворожі цілі. Координати щойно передали аеророзвідники. Активність ворога наші дрони фіксують із самого ранку.

Позивний "Берсерк", військовослужбовець Збройних сил України:

Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять зон, п'ять коптерів у повітрі. Вони моніторять всю ситуацію - кожен свою ділянку. Таким чином ми можемо бачити висування противника. Вже тоді наносити вогневе ураження безпосередньо по них.

Тут, під Вугледаром, узимку було дуже гаряче, діляться військовослужбовці. Нині ворог атакує рідше, бо втратив чимало техніки та живої сили.

Лев, військовослужбовець Збройних сил України:

Одне тільки бам, бам, бам - за день це дуже багато. Буває, що йде там невелика навала чи що, ми стараємось з усіх сил допомогти, бо як-не-як наші хлопці. Мусимо їм допомагати в будь-якому випадку.

Олександр Осовський, кореспондент Військового телебачення України:

Перший постріл в хлопців зазвичай пристрілочний. Після чого вони зв'язуються з аеророзвідкою, яка їх і координує. Цього разу влучили відносно недалеко, тому декілька хвилин хлопці підкорегують координати й продовжать свою роботу.

Тандем аеророзвідників та артилеристів дає свій результат: окупантам у напрямку Вугледара тримати свої позиції дедалі важче.