Кожна така "робота над помилками" під час тренування - це збережені життя на полі бою, каже інструктор.

Воїни-штурмовики. Вони першими ідуть у прямий бій, проводять зачистки територій. Тому й вимоги до них - максимально високі! Бути у відмінній фізичній формі, бездоганно володіти зброєю та ефективно взаємодіяти з іншими підрозділами. Наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про штурмовиків 25-ї повітряно-десантної бригади.

Швидко рухатися навіть по бездоріжжю. При цьому вести вогонь по ворогу та легко розчинятися в лабіринтах окопів... Штурмові підрозділи постійно відточують свої навички, аби в умовах ведення бою кожне завдання було відпрацьоване максимально ефективно й без втрат.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Десантно-штурмові війська - це їхній хліб, їхнє завдання бути завжди першими. Особовий склад тренується щодня, коли не тренується, то особовий склад вже виконує бойові задачі. Так би мовити, противник нам не дасть часу, тому ми його виборюємо для себе.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Перед тренуванням підрозділ обов'язково проходить інструктаж, аби під час роботи були злагоджені та точні дії.

Перше завдання на сьогодні - утримати свої позиції, поступово атакуючи ворожі.

Назар, військовослужбовець Збройних сил України:

Броня висувається на свій рубіж, починає вести вогонь, ми під прикриттям вогню висуваємося з піхотою на інших машинах, по команді спішування і прикриваючи один одного працюємо в парах, двійкам в основному і висуваємося до окопів противника.

Тим часом тренери ускладнюють завдання на тому самому маршруті.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Після першого пробного заїзду буде робота над помилками, і потім вже будемо відпрацьовувати плюси та мінуси.

Кожна така "робота над помилками" під час тренування - це збережені життя на полі бою, каже інструктор. У росіян такого нема - під час штурмів вони буквально завалюють поле бою тілами своїх вояків.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони тренуються на полі бою, вони не жаліють ні людей, максимум що жаліють це техніку, яка дуже цінна, тобто вони пустили людей, в них не получилось, вони пустили іншу масу людей вже по-іншому. Ми тренуємося під гаслом: "Якістю, а не кількістю", тобто будь-яка втрата - це вже є погана підготовка до виконання завдання.

Спостерігаючи за тренуванням, ми на власні очі переконалися: українські захисники викладаються на повну задля захисту батьківщини. Причому і на полі бою, і під час навчань.