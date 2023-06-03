У Німеччині бракує військових. Нещодавно сам міністр оборони країни почав особисто рекламувати Бундесвер, як роботодавця. Авжеж, серед молоді армійська служба майже зовсім непопулярна. Охочих служити за контрактом зовсім небагато.

Військової повинності в Німеччині немає, але невдовзі можуть з'явитися медичні огляди молоді на предмет придатності до служби. Тож чи стане це першим кроком до повернення військової повинності, розкаже Тетяна Логунова.

До лав армії запрошує особисто міністр. Борис Пісторіус - голова оборонного відомства Німеччини - закликає молодь подумати про кар'єру в Бундесвері. Загальну військову повинність у країні скасували 12 років тому. Відтоді Бундесвер - звичайний роботодавець, який мусить змагатися за кадри на ринку праці.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Ми всі знаємо, що нам потрібні хороші кадри. Бундесвер - це роботодавець, працювати на якого вигідно. Аби переконати в цьому молодих людей, нам потрібно показати, що ми можемо їм запропонувати. У найближчі місяці та роки ми активізуємо роботу в цьому напрямку.

Реклама армії й справді потрібна. Попри пристойні зарплати та соціальний пакет молодь здебільшого обирає цивільних роботодавців.

Дефіцит кадрів. На цю проблему у Бундесвері почали скаржитися одразу після скасування військового обов'язку. Утім, політики звернули на неї увагу лише після початку великої війни між Україною та росією. Адже виборці почали задавати питання. Що буде, якщо хтось нападе на Німеччину? Чи зможе армія захистити країну? Або, у разі агресії, прийти на допомогу партнерам по НАТО? Чи достатньо персоналу та зброї?

З матеріальним та технічним забезпеченням - розібралися одразу. Через кілька днів після повномасштабного нападу росії на Україну німецький уряд створив спеціальний фонд для фінансування потреб армії - на 100 мільярдів євро. Кадрове питання - і досі не вирішене. Наразі у лавах армії служать 180 тисяч чоловіків та жінок. Для забезпечення обороноздатності треба щонайменше 203 тисячі.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Нашою метою має бути заповнення всіх вакантних посад. Ми повинні утримувати у лавах армії тих, хто хоче і може залишитися. І ми повинні зробити Бундесвер помітним для громадськості. Йти туди, де є люди, а не чекати, поки люди прийдуть до нас.

Є й більш радикальні пропозиції. Після нападу росії на Україну низка політиків закликала уряд відновити загальну військову повинність. Або хоча б зобов'язати молодь - як хлопців, так і дівчат - проходити перевірку на придатність до служби в армії. І тих, хто успішно складе тести, одразу запрошувати до лав армії.

Захистити себе і партнерів по НАТО. На допомогу Німеччини розраховують балтійські країни, які розташовані на східному фланзі Альянсу. Зокрема, Литва. Після анексії росією Криму Альянс розмістив там багатонаціональний батальйон під проводом Німеччини. У планах - посилення контингенту. Вільнюс розраховує що у наступні кілька років німці дислокують у Литві 5 тисяч своїх військових.