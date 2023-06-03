У передмісті Дніпра пролунав вибух [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 3 червня, у передмісті Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Згідно з моніторинговими каналами в Telegram, російські окупанти застосували балістичні ракети.
Наразі офіційної інформації з приводу вибуху не надходило.
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