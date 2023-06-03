Прес-секретар диктатора путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "москва. кремль. путін".

Він заявив, що Захід нібито не залишає росії іншого виходу, крім військового вторгнення.