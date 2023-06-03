"путін готовий досягати цілей рф не лише війною в Україні" - пєсков [ Редагувати ]
Прес-секретар диктатора путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "москва. кремль. путін".
Він заявив, що Захід нібито не залишає росії іншого виходу, крім військового вторгнення.
путін був, є і буде відкритий до будь-яких контактів із тим, щоб домагатися виконання наших завдань іншими засобами, ніж "спеціальна військова операція". Якщо це буде можливо, це буде переважно. Але ті ж самі країни колективного Заходу іншого виходу зараз нам не залишають.
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