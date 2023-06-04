Швеція виконала всі вимоги щодо вступу до НАТО - Столтенберг [ Редагувати ]
Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Стокгольм може вступити до Північноатлантичного альянсу до саміту у Вільнюсі, який відбудеться в липні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Він заявив, що Туреччина має "легітимні запевнення в безпеці", оскільки жоден інший член НАТО не зазнав такої кількості терористичних атак.
"Швеція вжила значних конкретних заходів, щоб задовольнити побоювання Туреччини, зокрема внесла поправки до конституції, припинила дію ембарго на продаж зброї та посилила контртерористичне співробітництво", - заявив Столтенберг.
Він додав, що лише кілька днів тому у Швеції набуло чинності важливе антитерористичне законодавство.
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