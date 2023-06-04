Прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо госпіталізований після падіння з велосипеда. Про це повідомляє бельгійське видання RTBF з посиланням на прес-службу прем'єра.

За даними RTBF, 3 червня 47-річний прем'єр впав, вдарившись головою, неподалік свого будинку в Бракелі, після чого знепритомнів.

Його доправили до лікарні, де провели обстеження. Прес-служба повідомила, що надвечір Александр Де Кроо повернеться додому.