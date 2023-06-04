Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву [ Редагувати ]
Ввечері 4 червня російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Про це повідомив начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко.
У місті було чутно відлуння щонайменше п'яти вибухів, усі пролунали за межами Харкова зі сторони Чугуєва. У місті та області оголошена повітряна тривога о 22:13.
Обласна прокуратура повідомила:
4 червня приблизно о 18:00 російські військові завдали ракетний удар по передмістю Чугуєва. За попередніми даними, це була ракета РП Д-9 МА (повітря-поверхня).
Ворожа ракета влучила у лісовий масив. Поранених немає.
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