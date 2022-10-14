росіяни вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту поблизу Чугуєва [ Редагувати ]
російська армія вчора, 13 жовтня, завдала ракетного удару по Чугуївському районі Харківської області. За попередніми даними, є постраждалий.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
"В Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.
Також вчора окупанти зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
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