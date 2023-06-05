Росія за місяць запустила по Україні 300 "Шахедів": британська розвідка назвала причину атак [ Редагувати ]
Протягом травня 2023 року росія запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів під час атак проти України. Це найінтенсивніше застосування цієї системи озброєнь на сьогоднішній день.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, росія, ймовірно, запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну використати цінні передові ракети ППО.
За даними британської розвідки, росія навряд чи досягла помітного успіху: Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, що наближаються, в основному використовуючи свої старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.
"Росія також, ймовірно, намагалася виявити і завдати удару по українським силам далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - зазначають у Міноборони Британії.
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