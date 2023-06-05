Понад 700 млн доларів: у ГУР розповіли про збитки рф від таємного проєкту Black Box [ Редагувати ]
Протягом останнього місяця секретний проєкт Black Box завдав російським окупантам збитків на 700 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба ГУР.
Зазначається, що результати роботи Black Box можна побачити на багатьох ворожих об’єктах, які знаходяться на тимчасово окупованій території України та на території росії. Так, протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.
Начальник ГУР Кирило Буданов пояснив, що це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити.
Понад 700 мільйонів доларів - наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні.
Black Box - це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.
Минулого року за запитом ГУР фонд "Повернись живим" спільно з Лаченковим зібрав 230 млн гривень на проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з фондом, загальною вартістю 40 млн гривень.
Повідомляється, що з початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 млн гривень. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.
Загалом з початку повномасштабної війни вартість допомоги ГУР з боку фонду "Повернись живим" перевищила 1 млрд гривень.
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