Інформація про те, що Національний банк України збиратиме дані про всі платежі українців, не відповідає дійсності. У листі НБУ від 1 червня, не йдеться про фізичних осіб. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.

У НБУ повідомили, що НБУ з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг - юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

НБУ 1 червня надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого - звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

НБУ використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Так, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу НБУ виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу, зазначили в НБУ.