У центрі москви сталась пожежа [ Редагувати ]
У понеділок, 5 червня, у центрі російської москви сталася пожежа у будівлі ресторану. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зазначається, що пожежа сталася у ресторані китайської кухні "Тан" на другому поверсі у Збройовому провулку в центрі російської столиці.
На місці працюють екстрені служби. Поки не відомо, чи є постраждалі внаслідок події.
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