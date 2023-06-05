Село Ватутіне на Харківщині перейменують у Залужне – нардеп Безгін [ Редагувати ]
Село Ватутіне у Харківській області перейменують у Залужне. Таке рішення ухвалив комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомив на своїй сторінці у Facebook член комітету, народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.
Він є головою підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, відповідно перейменування сферою відповідальності його підкомітету.
"Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне!", - написав Безгін.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Віталій Безгін у 2020 році оформив довіреність на свою рідну тітку, громадянку росії і членкиню партії "Єдина росія" Галину Герасимову, для продажу отриманої в спадок квартири в окупованому Криму, а саме в місті Євпаторія, за російським законодавством. Також повідомлялось, що Безгін нібито консультувався з цього питання з Національним агентством запобігання корупції і воно дало рекомендацію продавати майно саме в такий спосіб. Офіційно в НАЗК не надавали цьому підтверджень. Головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов відзначав, що у діях Безгіна можна побачити порушення норм ст. 111-1 кримінального кодексу України про колабораційну діяльність, а також ст. 436-2 про виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.
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