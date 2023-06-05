Військовий нагадав міністру Камишіну, що поки він піариться з Кличком, на фронті гинуть люди [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Замість того, щоб піаритися на горі людей та тролити політиків, зокрема мера Києва Віталія Кличка, міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну варто було б зайнятися своєю роботою з налагодження виробництва поставок боєприпасів та техніки на потреби фронту.
Таке переконання висловив боєць 3-ї окремої штурмової бригади та громадський діяч Артем Савичев, передають "Українські новини".
Піар на трагедії. У медіапросторі активно йде змагання з перевірки укриттів. Перевіряє громадськість, голови районів, КМВА, і навіть мер Кличко. Всі пишуть пости, знімають відео і водночас доносять інформацію про мапу укриттів. Більшість збирає детальну інформацію про пункти, що перебувають у занедбаному стані.
Частково це можна зрозуміти. Але, на жаль, людей такими діями не повернеш і укриття за два дні не стануть ідеальними. Не втримався і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Він бігає всюди разом із В. Кличко та знімає відоси як він кепкує з мера.
"Коли натомість міг би виконувати свої безпосередні обов’язки. Хіба дурний хайп це те, що нам зараз необхідно?" - задав риторичне питання військовий.
Він підкреслив, що це коїться в той час, коли його побратими з бригади та знайомі з інших військових частин під час телефонних розмов на запитання, чого вони потребують, завжди відповідають: "БК! Нам потрібно більше БК та техніки".
Тому на фоні всього цього хайпу, хотілося б бачити від міністра не інфографіку перевірки укриттів, а дані про виготовлення патронів, снарядів, ракет та броні за останній час. Хочеться бачити не кепкування з мера, а скільки заводів СТРАТЕГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ відновили свою роботу та почали працювати на повну потужність.
Я переконаний, що кожному військовому цікаво, скільки залучено приватних структур до виконання поставлених завдань та що зроблено для підготовки до контрнаступу. Піаритися на горі та тролити політиків завжди всі встигнуть. СОТНІ ТИСЯЧ військових щодня ризикують своїм життям і щохвилини маємо нові втрати на фронті.
"Тому всі мусять працювати на своїх місцях і виконувати власні обов’язки, щоб трагедій було менше, а здорового глузду більше. Бо надто змістилися акценти не в правильний бік", - констатував Артем Савичев.
по темі
Мер Києва Віталій Кличко закликав голів районних державних адміністрацій "не сіяти вітер в серці країни" та не "робити відвертої політичної дурні". Там столичний градоначальник відповів на відеозвернення голів районів столиці з пропозицією відмовитись від одночасного суміщення декількох посад - міського голови та голови КМДА
Голови державних районних адміністрацій Києва записали спільне відеозвернення до мера Віталія Кличка. У ньому вони закликали столичного градоначальника не перекладати відповідальність за місто на райони. Ролик опублікував голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков
Поки лихо не впаде... В Україні почали перевірку сховищ. На другому році великої війни, після маштабних обстрілів наших міст російськими терористами, знадобилися ще три смерті, зокрема дитини, аби збагнути: в момент смертельної небезпеки будь-хто з нас може опинитися перед закритими дверима.
Таке рішення ухвалила влада столиці після трагічного випадку в Деснянському районі. Комісія з перевірки укриттів та сховищ міста тепер впродовж десяти днів буде з рейдами навідуватися до районів. Тож в якому стані укриття в Шевченківському районі - далі.
А поки у столиці чимало закритих та непридатних для використання сховищ. Скільки саме - перевірить міська прокуратура, яка прийшла з обшуками до КМДА після численних заяв мешканців.