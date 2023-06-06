Госпіталь для пораненої техніки: як працюють ремонтні батальйони на фронті [ Редагувати ]
Госпіталь для пораненої техніки. Під час активних бойових дій танки, бронемашини та інша зброя часто виходять із ладу.
Навіть те, що, на перший погляд, до ремонту не придатне, до роботи повертає ремонтний батальйон. Як - бачили кореспонденти Військового телебачення.
На полі бою цим броньованим звірам, здається, немає рівних. Але війни без втрат не буває! Після вогневого ураження наші бронемашини потрапляють ось у цю майстерню. Аби ремонтники 80-ї бригади повернули їх до життя!
- Що входить у ваші обов'язки? - Відновлення та ремонт техніки та озброєння, яка є на обліку військової частини. - Який найчастіше спектр завдань? - Вся техніка починаючи від легкових машин, які надавали волонтери, закриваючи це все танками. - Найскладніший етап? - Озброєння.
Майстри у цеху ремонтують і дрібне озброєння. Віталій відновлює пістолети й кулемети!
Віталій, зброяр:
Сусідні бригади до нас возять зброю в ремонт, бо в них немає зброярів і нікому ремонтувати. В даному випадку це Мг-42. Ми його збираємо з Мг-42 і Мг-53 Югославське.
Вирізати складну деталь для іноземного гранатомета або зварити корпус трофейного БТРа. Майстри беруться і за прості, і за найскладніші замовлення. Кажуть, їм - під силу майже все.
Данило Панасюк, кореспондент Військового телебачення України:
Військове телебачення теж внесло свій маленький внесок в нашу перемогу.
Після ремонту вся ця техніка знову поїде на фронт і продовжуватиме знищувати російську орду, якої на українській землі залишилося ще багато.
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