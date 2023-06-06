За крок до НАТО? Швеція виконала усі вимоги Туреччини і може вступити до Альянсу вже на липневому саміті у Вільнюсі. Таку заяву зробив генсек НАТО Столтенберг після переговорів із президентом Ердоганом.

А що каже Анкара? І Будапешт, який теж поки не дав згоди на вступ шведів? І чого чекає від саміту у Вільнюсі Україна? Усі подробиці - дивіться далі.

І з переобранням привітати, і вмовити дати добро на розширення Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг фактично одразу після інавгурації президента Туреччини Реджепа Ердогана приїхав до країни з візитом. Говорити про Швецію, яка хоче приєднатися до блоку, але не може через позицію Анкари. Після розмови віч-на-віч керівник Альянсу заявив - шведи виконали усі вимоги Туреччини.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Швеція вжила значних і конкретних заходів, щоб відповісти на побоювання Туреччини. Зокрема внесла поправки до конституції, припинила дію ембарго на продаж зброї та посилила контртерористичну співпрацю. Лише кілька днів тому набуло чинності важливе антитерористичне законодавство. Отже, Швеція виконала свої зобов'язання.

Ердоган подібних заяв поки не робив. Утім, відомо, що наступного тижня запланована зустріч представників Швеції та Туреччини. І не виключено, що після неї Анкара оголосить про намір ратифікувати протокол про вступ Швеції до НАТО. Адже Ердоган вже виграв вибори і йому більше не потрібно розігрувати цю карту для мобілізації своїх симпатиків і тиску на Захід. Тож цілком імовірно, що вже у липні, на саміті НАТО у Вільнюсі Швеція стане 32-м членом Альянсу. Якщо, звісно, палки в колеса в останню мить не вставить Угорщина.

Угорщина - друга країна, яка й досі не дала зелене світло шведам. І якщо претензії Анкари були чітко сформульовані, то у випадку Будапешта… Судіть самі. Представники угорської влади назвали три причини, які заважають їм ратифікувати протокол про вступ Швеції. А саме: Стокгольм постійно підриває стосунки з Будапештом, вважає себе "вищим за інших" і не демонструє поваги.

Заявку на вступ до НАТО, нагадую, Швеція подала більше року тому. Разом із Фінляндією. Відмовитися від багаторічного нейтралітету ці дві країни вирішили після повномасштабного нападу росії на Україну. Планувалося, що фіни та шведи приєднаються до Альянсу одночасно. Утім, через позицію Туреччини та Угорщини від подвійного вступу довелося відмовитися. Фінляндія стала членом НАТО першою, на початку квітня. Швеція ще чекає.

На саміт НАТО у Вільнюсі чекає і Україна. Офіційний Київ хоче чітких сигналів. Тобто, не традиційних заяв про "відчинені двері", а гарантій приєднання нашої держави до Альянсу одразу після завершення війни. В ідеалі це має бути визнання Києва кандидатом на вступ до НАТО і чітка дорожня карта з переліком кроків, які мають зробити обидві сторони.

Саміт НАТО у Вільнюсі стартує 11 липня. На нього запрошений і український президент. Утім, днями Володимир Зеленський в інтерв'ю одному із видань заявив - без чіткого сигналу від партнерів Україні немає чого робити у Вільнюсі.