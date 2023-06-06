Під час навчань надзвичайники виявили три вибухонебезпечних предмети та вивезли їх з лісництва.

Запорізькі ліси потерпають від російських окупантів. Частину з них ворог нещадно обстрілює, а це спричинює пожежі. Водночас на захоплених територіях загарбники вирубують ліси, аби облаштовувати бліндажі та укріплення.

Лісівники вже розуміють: на відновлення дерев підуть десятки років. Не менше часу знадобиться і для того, щоб очистити території від ворожих боєприпасів.

Як шукають небезпечні снаряди у лісах, надзвичайники показали під час навчань.

Тут, серед запорізького лісу, працівники лісгоспу саме готували ґрунт під саджанці - як раптом знайшли ворожий "Град". Щоб знешкодити снаряд та обстежити територію, викликали надзвичайників. Однак шлях ДСНСівським автівкам загородили повалені дерева. Тож спочатку довелось розчищати дорогу. Саме така легенда нинішніх навчань запорізьких рятувальників і лісівників.

На місці рятувальники огороджують територію сигнальною стрічкою та розставляють попереджувальні знаки. Небезпечну ділянку прочісують із металошукачами та облітають дронами.

Піротехніки кажуть, в реальному житті доводиться щодня виїжджати на розмінування територій області. Боєприпаси, що залишаються після ворожих обстрілів, знаходять у житлових кварталах, на полях та в лісах. Найчастіше доводиться знешкоджувати касетні елементи від реактивних систем.

Олександр Вінніцький, начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС України в Запорізькій обл. :

Вони зовсім не схожі на артснаряди на мінометні міни, з першого разу не кожен може зрозуміти, що це внп, який несе за особою велику біду. В них присутні самоліквідатор і час самоліквідації не завжди відомий для наших саперів, то єсть ми не можемо знати точний час.

Саме тому рятувальники вкотре нагадують: якщо знайшли невідомий підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його.

Дмитро Чабаненко, начальник відділу організації пожежогасіння ГУ ДСНС України в Запорізькій обл.:

Не можна до нього підходити, його чіпати, не можна на нього лити воду та інше. Найперше, що потрібно зробити зателефонувати на лінію 101.

У лісгоспі кажуть: на відновлення лісів, знищених росіянами, знадобиться багато років. Зараз оцінити збитки, завдані лісництвам на Запоріжжі, неможливо. Адже частину області постійно обстрілююють, а інша її частина - вже понад рік окупована.

Сергій Коваленко, в.о. директора філії "Запорізьке лісове господарство" ДП "Ліси України":

Вже в разі деокупації територій, будуть проводитися обстеження і територій на вибухонебезпечні предмети, і на понесені нами збитки. Це будуть збитки не тільки на пошкодженні лісів, незаконних рубок, пожеж, але і безпосередньо майно, яке знаходиться там.

Під час навчань надзвичайники виявили три вибухонебезпечних предмети та вивезли їх з лісництва. Однак насправді шукати й знешкоджувати боєприпаси в лісах вдвічі складніше, пояснюють в ДСНС:

Дмитро Чабаненко, начальник відділу організації пожежогасіння ГУ ДСНС України в Запорізькій обл.:

Це робота на багато років. На відкритих ділянках більш легше проводити такі обстеження, візуальний контакт та знаходження.

Задля безпеки відвідування лісів на Запоріжжі наразі заборонено. Надзвичайники кажуть, на територіях, що постійно обстрілюються, до сорока відсотків пожеж стаються саме через ворожі обстріли. А спекотна погода та недбалість місцевих жителів тільки ускладнюють ситуацію.