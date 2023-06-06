Підрив Каховської ГЕС: Гуменюк розповіла про наслідки для АЕС та Криму [ Редагувати ]
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про перші наслідки затоплення Каховської ГЕС.
За оцінками фахівців, це відзеркалюється на цій роботі, але не треба зараз нагнітати. Всі фахівці залучені і будуть намагатися створити найкращі умови, щоб уникнути наступної катастрофи. наразі ситуація контрольована.
Також вона розповіла, як ця ситуація вплине на Крим:
По-перше, він дуже залежить від водопостачання, кому ж вони зробили гірше хочеться спитати. По-друге, нагадаю, що подібна ситуація вже була спровокована окупантами, коли вони частково підіймали рівень води і підтоплювали Херсонщину, першим постраждав лівий берег - якраз там, де вони позаміновували, очікуючи нашого наступу, де в них розташовувались окопи і бліндажі. Зараз ситуація абсолютно повторюється, тільки кількість води більша і затоплення лівого берега буде більше. Це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупанта буде їм зараз продиктована у такий неприродний спосіб.
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