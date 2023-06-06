У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної Ради Олександр Самойленко розповів про ситуацію на Херсонщині та те, коли чекати спад води в області після підриву Каховської ГЕС.

Головне - найгірші прогнози не здійснилися. Ми бачимо часткове підтоплення населених пунктів, але критичного рівня вода досягне приблизно до 11 години ранку. Голова військової адміністрації Прокудін закликав всіх готуватися до сценарію найгіршого - це евакуація, виїзд на безпечні території. Але у місті Херсон у повному обсязі такої критичної ситуації немає.

"Прогнозують, що спад води здійсниться після першої доби і ми будемо бачити вже ситуацію так, як вона дійсно виглядає, наскільки епідеміологічний режим буде порушено у звʼязку з цим штучним паводком", - додав він.