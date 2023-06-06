У вівторок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський розповів про те, що окупанти вкотре підтвердили, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну.