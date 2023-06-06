"Кожен метр окупанти використовують для терору": Зеленський скликав РНБО через підрив ГЕС [ Редагувати ]
У вівторок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський розповів про те, що окупанти вкотре підтвердили, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.
Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну.
За його словами, усі служби працюють.
Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію.
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